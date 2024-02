Accident rutier grav pe DN3 intre Constanta si Valu lui Traian! O victima, inconstienta

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a intrat in gardul unei locuinte de pe strada Liliacului.Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta, cooperanta, neincarcerata.La fata locului intervine Detasamentul Port cu…

- Pompierii si cadrele medicale din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs in Mamaia Nord.Conform primelor informatii, este vorba de un accident rutier intre un autoturism si o motocicleta in Mamaia Nord, zona…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe Soseaua Mangaliei.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism si o motocicleta au fost implicate. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta si cooperanta. La fata locului intervine Detasamentul Port…

- Accident rutier in judetul Constanta, azi, 27 ianaurie . Este vorba despre un accident rutier un camion rasturnat pe carosabil pe DN22 intre Mihail Kogalniceanu si Ovidiu, transmite ISU Dobrogea. Intervine 1 ASAS Palas si 1 echipaj SAJ.Este vorba despre un sofer de TIR din Republica Moldova care cara…

- ISU Sibiu intervine de urgenta pe DN 14 in localitatea Slimnic la un accident rutier. Potrivit ISU Sibiu, la fata locului sunt mobilizate urmatoarele forte: SMURD cu medic, doua ambulante SAJ dintre care una cu medic, o autospeciala de transport personal si victime multiple, o autospeciala de descarcerare…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta in judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, intre Tasaul si Constanta un autoturism s a rasturnat in afara partii carosabile.O persoana a fost ranita, victima fiind constienta si cooperanta.Aceasta a fost transportata la spital de echipajul SMURD B2.PRECIZARI:…

- Victima se afla in stop cardiorespirator, s au inceput manevrele de resuscitare.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un accident rutier cu o victima pieton in Cotu Vaii iesire catre Negru Voda.La fata locului…

- UPDATE Pacientul este in coma, prezinta traumatism cranian grav. A fost intubat si transportat la Spitalul Judetean, transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta. Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea…