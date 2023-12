Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de cetațeni romani și membri de familie urmeaza sa ajunga miercuri, 6 decembrie, la Baza Aeriana 90 Otopeni, dupa ce au fost evacuați din teritoriul controlat de gruparea palestiniana Hamas, potrivit informațiilor Libertatea.Pana in prezent, 249 de romani și membri de familie au fost evacuați…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a vorbit despre obiectivul Romaniei la EURO 2024, dupa calificarea „tricolorilor” la turneul final din Germania. Romania - Elveția, meci pentru locul 1 in grupa I, are loc marți, de la ora 21:45. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Inflatia, cu ratele analizate din septembrie 2023, s-a transformat in dezinflatie, iar preturile cresc din ce in ce mai incet, inclusiv in Romania, este de parere Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR)."Lumea a ajuns intr-un moment evident favorabil, pentru…

- Parlamentarii romani au decis. Carnea creata in laborator nu va putea fi comercializata in țara noastra, in condițiile in care aceasta este prezenta deja in mai multe state din lume. Preventiv, pentru a nu fi luați prin surprindere, parlamentarii romani au adoptat deja o modificare a legii carnii, pentru…

- "Astazi, 5 octombrie, trebuie sa le mulțumim tuturor celor care iși desfașoara activitatea in sistemul de educație și trudesc pentru generațiile viitoare ale Romaniei. Le dorim mult succes și mulți ani cu spor in tot ceea ce fac! Educația este unul din domeniile prioritare ale Partidului Național Liberal.…

- Tema impozitului progresiv ar fi fost abordata intalnirea specialiștilor FMI cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, unde le-au fost prezentate masurile fiscal-bugetare, potrivit Antena3.ro. Specialiștii FMI atrag insa atenția ca ANAF trebuie sa cunoasca toate sursele de venit pe care o persoana…

- Klaus Iohannis a acceptat invitația președintelui maghiar Katalin Novak de a efectua o vizita oficiala in Ungaria, prima sa vizita de la preluarea mandatului in 2014. Șeful statului este programat sa soseasca la Budapesta la inceputul lunii octombrie, dupa ce s-a intors de la Adunarea Generala a Națiunilor…