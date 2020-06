Stiri pe aceeasi tema

- "Ora justitiei rasiale" a venit in SUA, a declarat marti candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, intr-o inregistrare video difuzata la funeraliile lui George Floyd de la Houston, relateaza AFP."Nu ne mai putem abate atentia de la rasismul care ne raneste sufletul", a afirmat fostul…

- Orașul texan Huston se pregatește pentru funeraliile lui George Floyd, la o zi dupa ce polițistul acuzat pentru moartea barbatului de culoare a aparut pentru prima oara în fața unui judecator, noteaza AFP. Funeraliile vor avea loc dupa ce, luni, mii de persoane au adus un ultim omagiu…

- Fostul star al boxului american Floyd Mayweather va suporta cheltuielile de inmormantare ale lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat mai multe minute, a anuntat unul dintre reprezentantii pugilistului, citat de AFP, potrivit…

- Funeraliile lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai in Minneapolis, ca urmare a modului in care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, va avea loc pe 9 iunie, la ora locala 11.00, la Houston, orasul de origine al victimei si unde familiei sa locuieste in continuare,…

- Iranul a facut apel luni la SUA "sa puna capat violentelor" impotriva propriului lor popor dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari violente a politiei, care a declansat manifestatii de amploare in mai multe orase americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres.CITEȘTE ȘI: Descoperire…

- Legendarul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a emis un comunicat dupa moartea lui George Floyd, care a scandalizat SUA și a dat naștere unor proteste masive. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite ale Americii, cu epicentrul la Minneapolis, unde mai…

