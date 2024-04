Stiri pe aceeasi tema

- Lumea tocmai a experimentat cea mai calda luna martie inregistrata vreodata, potrivit serviciul european de monitorizare a schimbarilor climatice, arata Reuters. Fiecare dintre ultimele 10 luni s-a clasat ca fiind cea mai calduroasa la nivel global, comparativ cu luna corespunzatoare din anii precedenți,…

- Coalitia de guvernare analizeaza, marti, varianta ca PNL sa aiba candidatul la Primaria Sectorului 1, iar PSD candidatii la Sectoarele 2 si 5, au precizat surse citate de Realitatea PLUS. Liderii coalitiei discuta la Palatul Victoria variantele de candidaturi comune pentru primariile de sectoare, dupa…

- Instagram a depasit TikTok ca numar al descarcarilor din magazinele de aplicatii anul trecut si a devenit cea mai descarcata aplicatie din lume. Numarul de download-uri al Instagram a crescut anul trecut cu 20%, la 768 de milioane, ceea ce a dus aplicatia detinuta de Meta pe primul loc in clasamentul…

- Alpine, echipa de Formula 1 care aparține de Renault, traverseaza momente delicate. Francezii au inceput catastrofal sezonul 2024 și demisiile recente au produs o serie de schimbari structurale in cadrul echipei. In 2021, Alpine visa sa lupte la titlul mondial „in termen de 100 de curse de la introducerea…

- Un cuplu a renunțat la smartphone-uri acum 7 ani: „Nu vom reveni niciodata, iar fiica noastra va primi și ea un telefon simplu". „Am creat un mediu in care fiica noastra se simte prioritara”, spun cei doi.

- WhatsApp a adaugat recent patru noi opțiuni de formatare a textului, pentru a imbunatați experiența utilizatorilor in comunicare. Aceste opțiuni includ posibilitatea de a crea liste cu marcaje și numerotari, precum și alte instrumente pentru evidențierea și organizarea mesajelor. Aceste adiții faciliteaza…

- Autoritațile intenționeaza sa optimizeze unele puncte de trecere a frontierei, in special in nordul țarii, insa nu inainte de a face o evaluare per ansamblu a situației. Declarații in acest sens au fost facute de ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, la emisiunea Rezoomat de la RLIVE TV. „Noi…

- Se vorbește mult despre Metaverse, și este considerat o revoluție și in lumea jocurilor video. O revoluție, fiindca Metaverse este lumea online a viitorului care iși contureaza deja formele. Va avea reprezentari digitale ale entitaților și substanțelor din lumea fizica. „Avatarele” digitale ale oamenilor…