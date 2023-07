Aflată la Manila, Ursula von der Leyen critică Beijingul şi pledează pentru întărirea cooperării cu Filipine în materie de securitate maritimă In discursul principal rostit in cadrul Forumului de afaceri din Filipine, Ursula von der Leyen a declarat ca China, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, “nu si-a asumat inca pe deplin responsabilitatea care ii revine in temeiul Cartei ONU de a sustine suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei”. Ea a avertizat ca demonstratia de forta militara a Chinei in marile Chinei de Sud si de Est si in stramtoarea Taiwan ar putea avea “repercusiuni globale”, mentionand ca UE si-a sporit angajamentul in zona indo-pacifica. Von der Leyen a facut, de asemenea, o pledoarie pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

