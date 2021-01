Afganistan: Cel puţin 14 soldaţi au fost ucişi în explozia unei maşini-capcană Cel putin 14 soldati au fost ucisi in explozia unei masini-capcana in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a anuntat sambata un consilier local, citat de DPA. Alti patru au fost raniti in incidentul ce a avut loc sambata dimineata in districtul Shrizad al provinciei, a adaugat consilierul Ajmal Omar. Atacatorul sinucigas care conducea vehiculul a vizat o baza militara din district, potrivit lui Omar. Intre timp, o sursa de securitate din provincie a confirmat atacul asupra bazei, fara a da alte detalii in acest moment. Niciun grup nu a revendicat responsabilitatea pentru incident pana… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cateva luni, capitala Afganistanului se confrunta cu o recrudescenta a violentelor, in ciuda negocierilor de pace dintre talibani si guvern, care au loc la Doha, din luna septembrie.Tariq Arian, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat ca responsabil de atac sunt "teroristii". Printre…

- Atentat terorist de ultima ora! Cel putin 15 civili, inclusiv copii, au fost ucisi. Alte 20 de persoane au fost ranite grav ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Cel putin 15 civili, inclusiv copii, au fost ucisi intr-o explozie…

- Cel putin 15 civili, inclusiv copii, au fost ucisi vineri intr-o explozie in provincia Ghazni din sud-estul Afganistanului, a anuntat Ministerul de Interne afgan, citat de dpa si Reuters preluat de agerpres. Vezi: Crește periculos tensiunea in Orient. Americanii promit sa raspunda mai dur…

- Saisprezece persoane, printre care doi civili si trei soldati turci, au murit joi, in nord-estul Siriei, in explozia unei masini-capcana la un punct de control din localitatea frontaliera Ras al-Ain, sub control turc, relateaza un ONG citat de AFP, potrivit Agerpres. Celelalte 11 persoane…

- Saisprezece persoane, printre care doi civili si trei soldati turci, au murit joi, in nord-estul Siriei, in explozia unei masini-capcana la un punct de control din localitatea frontaliera Ras al-Ain, sub control turc, relateaza un ONG citat de AFP. Celelalte 11 persoane care ti-au pierdut viata erau…

- Cel puțin 30 de membri ai forțelor de securitate afgane au fost uciși duminica, in Ghazni, provincial centrala a Afganistanului, de un automobil capcana, care a explodat. Oficialii afgani spun ca numarul victimelor ar putea crește, avand in vedere intensitatea și locul in care s-a produs explozia, relateaza…

- Cel putin 26 de membri ai fortelor afgane de securitate au fost omorati intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana care a avut loc duminica dimineata la baza lor din provincia Ghazni din estul tarii, potrivit unor oficiali.

- Cel puțin trei persoane, doi barbați și o femeie, au murit, luni seara, in urma atacului terorist comis de un simpatizant al Statului Islamic. Atacatorul a fost impuscat mortal de politisti,a anunțat șeful poliției din Viena. Atacaurile comise in cel puțin șase locații din viena au fost comise de cel…