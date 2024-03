Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31.000 de militari ucraineni au fost ucisi in razboiul cu Rusia, anunta duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o rara recunoastere a pierderilor inregistrate de catre Ucraina de la invazia rusa, la 24 februarie 2022, relateaza AFP si CNN, potrivit Agerpres. Zelenski le-a spus…

- Doi membri ai miscarii libaneze Hezbollah au fost ucisi duminica in urma unui atac israelian care a vizat un camion in Siria, in apropiere de granita cu Libanul, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Israelul a lansat sute de lovituri in Siria de la izbucnirea…

- SUA au lansat vineri lovituri aeriene asupra unor tinte din Irak si Siria, marcand inceputul a ceea ce va fi probabil un raspuns la scara mai mare asupra militiilor sustinute de Iran care sunt responsabile pentru atacuri asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters si CNN. Joe…

- SUA au desfașurat vineri lovituri aeriene majore asupra a 85 de ținte in șapte locații din Irak și Siria. Este inceputul a ceea ce va fi probabil o serie de lovituri la scara mai mare asupra milițiilor susținute de Iran. Este un raspuns la atacurile asupra trupelor americane in Orientul Mijlociu. Duminica,…

- Armata americana a efectuat vineri lovituri de razbunare in Siria si Irak, dupa moartea a trei soldati americani in Iordania intr-un atac atribuit de Washington unor grupuri sustinute de Iran, conform presei americane, transmite AFP. Aceste atacuri, raportate de ABC sau Fox News, au venit la scurt timp…

- 13 persoane, inclusiv cinci consilieri ai Gardienilor Revolutiei, au fost ucise sambata, la Damasc, intr-un atac aerian pus pe seama Israelului, potrivit unui nou raport furnizat duminica seara de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), transmite AFP. ‘Bilantul a crescut la 13’, a spus…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un "sentiment" si ca Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Intervievat de The Economist, presedintele…

- Zece combatanti afiliati Iranului au fost ucisi si alti 30 au fost raniti sambata in lovituri "probabil americane" ce au vizat situri in estul Siriei, pe fondul recrudescentei atacurilor impotriva personalului american din regiune, a anuntat un ONG, informeaza AFP. Zece combatanti afiliati Iranului…