- Militanți musulmani suniți au ucis cel puțin 5 ofițeri de securitate iranieni și au ranit alți 10 in doua atacuri separate asupra instalațiilor militare din sud-estul Iranului, relateaza presa de stat. Atacurile militanților din grupul Jaish al-Adl au avut loc peste noapte și au vizat cartierele…

- O masina-capcana a explodat duminica dimineata devreme intr-o piata dintr-un oras din nordul Siriei sub controlul fortelor pro-turce, omorand cel putin opt persoane si ranind peste 20, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), noteaza AFP, citat de Agerpres. Cel putin "opt persoane…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) a anunțat ca cel puțin 36 de soldați sirieni au fost uciși intr-un atac israelian care a vizat regiunea Alep din nordul Siriei, in zorii zilei de vineri.

- Cel putin 36 de soldati sirieni au fost ucisi intr-un atac israelian care a vizat regiunea Alep din nordul Siriei in zorii zilei de vineri, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), informeaza AFP, conform Agerpres. Potrivit acestui ONG cu sediul in Regatul Unit si care are o…

- Doi membri ai miscarii libaneze Hezbollah au fost ucisi duminica in urma unui atac israelian care a vizat un camion in Siria, in apropiere de granita cu Libanul, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Israelul a lansat sute de lovituri in Siria de la izbucnirea…

- Loviturile israeliene in regiunea Homs din centrul Siriei s-au soldat cu cinci morti, dintre care trei civili, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), Ministerul sirian al Apararii citand un numar nespecificat de civili ucisi sau raniti, transmite AFP.

- Gruparea siita libaneza Hezbollah a anuntat ca a vizat marti „pentru a doua oara” o baza militara din nordul Israelului , ca raspuns la „asasinatele recente si atacurile repetate impotriva civililor” din Liban si Siria, transmite AFP. Miscarea pro-iraniana a anuntat intr-un comunicat ca a vizat baza…

- Doi importanti consilieri militari ai Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Iranului, au fost ucisi sambata intr-un bombardament israelian la Damasc, au anuntat media locale, informeaza AFP.