PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca actualul director general al Regiei Naționale a Padurilor Romsilva impus de PNL, Teodor Țigan, este un personaj controversat, care, indiferent de cine a fost la guvernare, el fost menținut vreo 13 ani la conducerea Direcției Silvice Arad. In urma dezvaluirilor noastre, acesta ne someaza, printr-o notificare scrisa, sa-i prezentam dovezile „ca sunt autorul unor fapte”, iar daca nu i le prezentam ne va da in judecata. Teodor Țigan, prietenul lui Adam Craciunescu Dar, PUTEREA nu ii va prezenta directorul general numeroase dovezi pe care le deținem. In schimb,…