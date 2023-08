Stiri pe aceeasi tema

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- Cea de a doua aeronava C 27J Spartan a decolat la ora 8.00 cu destinatia Milano, Italia, pentru transportul a inca doi pacienti care au suferit arsuri.O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat duminica, 27 august, in jurul orei 5.15 pentru a efectua…

- UPDATE 8:10 Ministrul Sanatații a precizat ca Germania este gata sa preia o parte dintre raniți de la Crevedia, prin mecanismul european de protecție civila. Pe de alta parte, mai mulți pacienți sunt in stare atat de grava incat nu pot fi transportați.UPDATE 8:00inisterul Afacerilor Interne (MAI) a…

- „Mai mult ca sigur in aceasta noapte 4 pacienți vor fi transferați in Italia și Belgia. Incercam sa salvam cat mai multe vieți. In funcție de cum se iese din operații, vom vedea. In primul rand trebuie stabilizați,” a declarat Ciolacu.Premierul se va deplasa la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt…