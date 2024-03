Tragedia de la Crevedia: S-a aflat cauza exploziei mortale

Raportul INEC in cazul Crevedia arata ca incendiul și explozia au fost provocate din cauza utilizarii unor pompe de transvazare neomologate care nu permiteau etanșeizarea corecta la supapa cisternelor. Dupa investigații ample desfașurate de Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) , a ieșit la iveala cauza tragicului eveniment de la Crevedia, in urma caruia șase persoane și-au pierdut viața, iar zeci au fost ranite. Potrivit raportului INEC, incendiul și explozia care au devastat zona au fost declanșate de o scurgere de gaze in timpul transferului de GPL intre doua autocisterne.…