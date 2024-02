Novo Nordisk cumpără compania Catalent, pentru a extinde producţia medicamentului pentru slăbit Wegovy Kasim Kutay, CEO al Novo Holdings, a declarat pentru Reuters ca acordul este esential pentru strategia companiei sale de a sprijini Novo Nordisk si de a permite producatorului de medicamente sa-si extinda capacitatea de umplere, pentru a satisface cererea in crestere pentru Wegovy. Novo Holdings, filiala de investitii a actionarului principal al Novo, Fundatia Novo Nordisk, va cumpara actiunile Catalent pentru 11,5 miliarde de dolari, inainte de a include datoria. Dupa incheierea tranzactiei, Novo Holdings va vinde trei dintre locatiile de umplere-finisare ale Catalent – in Anagni, Italia; Bruxelles,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

