Adversus „The Great Reset”. Mic ghid de supraviețuire Probabil ca cea mai acuta realitate a anului 2024 va deveni… „Marea Resetare”. Știm deja cu toții ce este și ne inspaimanta viteza din ce in ce mai mare pe care a luat-o implementarea acestui „nou proiect de lume”, de aceea nu am vrut sa va vorbesc chiar pe 1 Ianuarie despre asta și nici despre ce și cum cred eu ca ar trebui sa reacționam. O fac acum: Marea Resetare este „branduita” ca fiind opera „ocultei” (care nu mai e demult deloc oculta) globaliste conduse de Schwab, Soros & Co. insa ea este doar faza finala a unei Imense Resetari pe care o traim de foarte multa vreme deja, de foarte multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

