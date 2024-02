Miron Mitrea, despre comasarea alegerilor: Cel mai mare interes îl are PNL. Cred că este extrem de complicat "Eu nu știu foarte clar care dintre ei spune adevarul și care il pacalește pe celalalt. Este o negociere complexa. In mod normal, nu poate sa aiba loc decat o singura comasare, turul 1 al alegerilor prezidențiale cu alegerile parlamentare in toamna.Mandatul primarilor și președinților de CJ, mandatele consilierilor este pana in septembrie. Sa faci in iunie, sa le tai mandatul cu 3-4 luni și sa te aștepți ca oamenii aceia sa fie de acord, e complicat.Atat cat cunosc eu, cred ca este extrem de complicat. Daca toate partidele ar fi fost de acord, lucrurile ar fi stat mai simplu, dar nu sunt.Cel mai… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

