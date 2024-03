Generația care va deveni cea mai bogată din istorie: se schimbă total lumea pe care o cunoșteam O noua generație va prelua conducerea lumii și va fi mai bogata decat oricare generație dinaintea lor. Generația ”milenialilor” va beneficia de cele mai mari moșteniri din istorie, iar ulterior totul se va schimba, informeaza LBC. Un nou studiu afirma ca in urmatoarele doua decenii va avea loc un "transfer masiv de avere și active", ceea ce va face din milenialii nascuți intre 1980 și 1994 "cea mai bogata generație" din toate timpurile. Atunci cand generația tacuta (nascuta intre 1925 și 1945), baby-boomerii (1946-1964) și cea mai varstnica cohorta a generației X (1965-1979), vor muri,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

