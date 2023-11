,,Adu-i doina” – Eugenia Nicolae – povestea muzicală a unei iubiri atemporale Piesa ,,Adu-i doina” reprezinta o poveste muzicala plina de magie, desprinsa direct din paginile basmelor, cu o puternica inspirație folclorica. Incepand din copilarie și evoluand catre o iubire matura, povestea piesei traverseaza frontierele timpului și spațiului, ajungand in veșnicia nemuririi, așa cum sugereaza și versurile melodiei. Compusa pornind de la refrenul memorabil al trupei Class din anii ’96, reinterpretarea aduce o nota moderna și vibranta acestei povești muzicale pline de farmec. Povestea piesei este una cu talc. Linia și textul original au fost scrise de Constantin Arvințe și… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

