Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Cozmin Gușa a vorbit, sambata, la Romania TV, despre infectarea cu noul coronavirus a lui Marcel Pavel, despre care spun ca este o farsa. "Este victima unui joc subteran si a unei farse. Vedeți cat de isterizați au devenit oamenii, totul exemplificat prin ceea ce i se intampla lui…

- Alina Pușcaș a dezvaluit faptul ca a fost infectata cu noul tip de coronavirus, fiind asimptomatica și cu stare generala buna. In prezent se afla internata la spitalul militar mobil din Otopeni și este optimista in ceea ce privește starea ei de sanatate.

- Alina Pușcaș a declarat, pentru revista Elle, ca a fost infectata cu COVID-19, fiind asimptomatica, și ca se afla acum internata la spitalul militar mobil din Otopeni. Prezentatoarea „Te cunosc de undeva” a marturisit ca s-a intalnit cu mai mulți colegi, iar dupa confirmarea recenta a altor cazuri a…

- Lucratorii sezonieri din Romania schimba legile in Europa. Ce masuri a luat Germania pentru protejarea muncitorilor straini, dupa vizita ministrului Violeta Alexandru la Berlin Germania a inasprit de miercuri reglementarile din abatoare, interzicand subcontractarea activitatilor de prelucrare a carnii…

- Vulpița a fost transformat intr-o celebritate de producatorii emisiunii, dar felul in care arata Veronica Stegaru imbracata in doua rochii elegante nu i-a picat deloc bine lui Viorel. Vulpita a fost admonestata rapid de sot, iar replica acesteia nu a intarziat sa apara. In discutie au fost bagati si…

- Vești de ultima ora despre medicul militar care s-a infectat cu coronavirus la Suceava. Medicul militar Mihai Marginean, care a fost trimis la Spitalul din Suceava și a povestit pe Facebook care este situația de acolo, s-a infectat cu noul coronavirus și a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti, s-a implicat in proiectul construirii noului Spital Militar Mobil ROL 2, amplasat in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni. Este vorba despre construirea, in timp record, a Sistemului…

- Belgia refuza sa primeasca pacienti bolnavi de coronavirus din alte tari. Anunul a fost facut joi, dupa ce Italia și Olanda au solicitat ajutor in acest sens.Oficialii spitalelor belgiene se tem ca, in curand, acestea vor ajunge la saturare, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de infectare cu…