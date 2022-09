Adrian Enache bagă 50.000 de euro în cel mai mare spectacol al său Adrian Enache strange crema soliștilor de muzica ușoara și pop-ului romanesc, intr-un spectactacol la Sala Palatului. Distribuția nu e deloc mica, solsitul avand un buget generos de la sponsori. Nu mai puțin de 50.000 de euro a reușit sa stranga solistul (56 ani) pentru cheltuielile cu maratonul muzical ce va avea loc pe 4 noiembrie, cel mai mare spectacol al sau de la lansarea sa (1992). Adrian Enache ii va avea alaturi in spectacolul a carui denumire ”conduce” la sloganul unei campanii publictare (solistul și prezentatorul de televiziune este imaginea unui important lanț de farmacii, alaturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

