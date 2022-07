Adrian Cioroianu: „Aceasta este rețeta clară și directă de a submina o societate” Istoricul Adrian Cioroianu, manager al Bibliotecii Naționale, spune ca romanii s-au vaccinat cu ideea ca educația nu ne mai ajuta, ca educația nu mai este o cale dreapta spre o paine mai alba. „Ca manager, eu nu pot sa dau afara un om care sta și taie frunza la caini. Eu nu pot sa cumpar o carte direct de la editura, pentru ca legea imi cere, ca manager, sa fac licitații. Și ajung sa platesc mai mult pe carți. Daca cineva vrea sa lanseze o carte la Biblioteca Naționala, trebuie sa inchirieze o sala, sa plateasca. Riscul e ca scriitorii importanți sa nu iți vina. Vin autori de care n-ai auzit niciodata.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depasit Grecia și Croația la puterea de cumparare. Unde ne situam la consumul individual și PIB, in Europa Romania a depasit Grecia și Croația la puterea de cumparare. Cu toate acestea, țara noastra este sub media europeana, se arata intr-o analiza Eurostat. Consumul individual, exprimat prin…

- Huawei a anunțat in cadrul EU Green Week 2022 ca a contribuit la ediția din acest an a strategiei de creștere durabila și sustenabila a UE pentru o Europa eficienta din punct de vedere a resurselor și neutra din punct de vedere climatic, pana in 2050. La 30 mai, impreuna cu Global Enabling Sustainability…

- Ingrediente: 1 kilogram de cartofi albi 1 ceapa alba 30 de grame de margarina 1 legatura de patrunjel sare, piper, cimbru, boia dulce, pudra de usturoi, dupa gust Mod de preparare: – Curața cartofii de coaja și taie-i cuburi. Pune-i intr-o oala umpluta cu apa și adauga un praf de sare. Fierbe cartofii…

- In contextul Zilei Internaționale a Familiei, marcata anual pe 15 mai, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova a deschis astazi expoziția de carte cu genericul „Familia – promotor al valorilor”, informeaza Noi.md cu referire la moldpres.md. Solicitata de agenție,…

- „Adevarul“ va prezinta un fragment din cea mai recenta carte a scriitoarei iraniene Azar Nafisi „Citeste periculos. Puterea subversiva a literaturii in vremuri tulburi“, aparuta la Editura Polirom.

- Riscul unui razboi nuclear este real și grav, a declarat ministrul rus de Externe. Serghei Lavrov a avertizat occidentul sa nu subestimeze riscurile de conflict nuclear mai ales ca NATO este, in esența, angajata intr-un razboi proxy cu Rusia, furnizand Kievului armament. Declarațiile au fost facute…

- Cele cinci manuscrise ale scriitorilor Emil Cioran si Mircea Eliade, care au fost achizitionate de catre Ministerul Culturii si care urmeaza sa intre in administrarea Bibliotecii Nationale a Romaniei, vor fi expuse publicului, joi, in intervalul orar 15.00 – 17.00.