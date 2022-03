Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a precizat ca Planul Național Strategic care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022 prevede posibilitatea apariției unor fabrici mari, care sa proceseze o cantitate mare de materie prima care se produce in Romania. Astfel incat „din granarul Europei sa devenim in timp hipermarketul Europei”! „Lucrul acesta se poate”, a subliniat oficialul, luni, la B1 TV, unde a vorbit și despre masurile de sprijin, și despre exporturile romanești. Intrebat de Radu Tanase, membru in Board-ul Director HORA, in ce orizont de timp am putea avea și noi in Romania o valoare…