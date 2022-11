Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in localitati din sapte judete. Astfel, iata mai jos lista localitaților: In judetele Ialomita (Slobozia, Urziceni, Tandarei, Amara, Facaeni, Cosereni, Garbovi, Manasia, Grivita, Scanteia, Barcanesti, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzau, Barbulesti, Cazanesti, Saveni, Ion Roata, Ciochina, Reviga, Perieti, Adancata, Mihail Kogalniceanu, Traian, Gheorghe Doja, Axintele, Gura Ialomitei, Armasesti, Salcioara, Ograda, Movilita, Gheorghe Lazar, Cocora, Alexeni, Grindu, Vladeni,…