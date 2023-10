Stiri pe aceeasi tema

- La doar jumatate de ora de mers cu mașina din Timișoara, prin pusta Banatului, inspre granița cu sarbii, ajungi in localitatea Iohanisfeld. Aici iși propun ADID Timiș impreuna cu CODRU Festival, dar și in parteneriat cu Primaria Comunei Otelec sa planteze peste 10.000 de puieți. In data de 4 și 5 noiembrie,…

- La doar jumatate de ora de mers cu mașina din Timișoara, prin pusta Banatului, inspre granița cu sarbii, ajungi in localitatea Iohanisfeld. Aici iși propun ADID Timiș impreuna cu CODRU Festival, dar și in parteneriat cu Primaria Comunei Otelec sa planteze peste 10.000 de puieți. In data de 4 și 5 noiembrie,…

- ADID Timiș impreuna cu CODRU Festival, in parteneriat cu Primaria Comunei Otelec, vor planta peste 10.000 de puieți, la Iohanisfeld. Actiunea, condimenata cu alte multe activitati, va avea loc in zilele de 4 si 5 noiembrie. La doar o jumatate de ora de mers cu mașina din Timișoara, prin pusta Banatului,…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Costeiu, judetul Timis, a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce autoritatile au descoperit ca a infiintat o adevarata cultura de canabis. Politistii de la BCCO Timisoara, alaturi de un procuror DIICOT – ST Timisoara au efectuat ieri percheziția. „In urma perchezițiilor,…

- ADVERTORIAL. Babel Școala + Liceu impreuna cu Asociația Parinți in dialog are placerea de a anunța primul Festival de Storytelling și Invațare Experiențiala din Timișoara, StorySeed, o sarbatoare a Artei Povestirii, a multilingvismului și a expresivitații in educație. Festivalul se va desfașura in perioada…

- Inspirat din proiectul „Heritage of Timișoara” al asociației neguvernamentale „Prin Banat”, care și-a propus sa promoveze valorile locale și sa incurajeze turismul in regiunea Banatului istoric prin punerea in evidența a cladirilor din cartierele istorice ale Timișoarei, un alt proiect, „Common Heritage…

- ”Astazi, 5 august, incepand cu ora 13:00, pentru judetul Timis a fost emisa o avertizare meteorologica cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul orar 17:00-18:00, pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Timisoara si Sectiei Sannicolau Mare au fost solicitati sa…