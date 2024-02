„Acasă în Banat”, campanie de strângere de fonduri pentru acțiuni de reabilitare Asociația „Acasa in Banat” a inițiat in urma cu șase ani un program prin care iși propune sa ajute familii aflate in dificultate din zona Banatului, asigurandu-le un spațiu decent și sigur de locuit, avand in vedere ca sute de familii din județele Timiș și Caraș-Severin locuiesc in prezent in condiții nedemne, in case distruse, […] Articolul „Acasa in Banat”, campanie de strangere de fonduri pentru acțiuni de reabilitare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

