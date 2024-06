Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a lui Donald Trump a anuntat vineri ca a strans peste 50 de milioane de dolari din donatii online in 24 de ore, dupa condamnarea penala a fostului presedinte, subliniind ca verdictul i-a amplificat sprijinul "ca niciodata", relateaza AFP, citat de AGERPRES.

- Nivelul de violența al discursurilor a atins cote maxime in SUA, dupa condamnarea penala a fostului președinte Donald Trump. Taberele sunt oricum bine delimitate intre republicani și democrați, in contextul anului electoral – in noiembrie Joe Biden și Trump vor concura din nou in alegeri. Apariția din…

- Juriul din cadrul procesului Stormy Daniels al fostului președinte al SUA, Donald Trump, a ajuns la un verdict, joi noapte, dupa doua zile de deliberari. Donald Trump a fost gasit vinovat pentru toate cele 34 capete de acuzare. Judecatorul Juan Merchan a stabilit ca sentința va fi anunțata in data de…

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…

- Asociația Clean Wood CO2, impreuna cu Asociația Tolba cu Fapte Bune, lanseaza o campanie de strangere donații constand in carți, rechizite, materiale educative pentru copii, dar și alimente neperisabile. „Proiectul 100 de Biblioteci Rurale are menirea de a facilita accesul copiilor din mediul rural…

- Donald Trump va deveni luni primul fost presedinte al Statelor Unite chemat sa raspunda in fata justitiei penale, intr-un proces care se va deschide la New York si care face mai imprevizibil duelul sau cu Joe Biden, actualul presedinte, la alegerile din noiembrie, transmite AFP.