ADI Deșeuri: Program distribuire pubele verzi în Bistrița, săptămâna viitoare ADI Deșeuri BN a anunțat care este programul de distribuire a pubelei verzi in perioada 18 – 22 MARTIE, in Municipiul Bistrița. ADI Deșeuri BN continua distribuirea pubelelor verzi și saptamana viitoare, in Bistrița: LUNI – 18 MARTIE 2024 – intre orele 15:30 – 20:00: Pe strazile: Zorelelor, Andrei Mureșanu, Nasaudului, Emil Garleanu, Aleea Trandafirilor; MARȚI 19 MARTIE 2024 – intre orele 15:30 – 20:00: Pe strazile: B-dul Decebal, Ursului, Zimbrului, Crinilor, Laleleor; MIERCURI – 20 MARTIE 2024 – intre orele 15:30 – 20:00: Pe strazile: Pescarilor, Garoafei, Toporașilor, Aleea Clopoțeilor, Aleea… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

