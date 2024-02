Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar produs in data de 5 februarie, in jurul orei 19.30, la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea Benesat i-a pus in alerta pe polițiștii jibouani. Trenul Regio care circula pe ruta Baia Mare – Jibou a lovit in plin de un autoturism condus de un barbat de 55 de ani, din Serbia.…

- Lucrari la trecerea la nivel cu calea ferata dintre Timișoara și Sacalaz. Intre orele 10 și 12, se va circula pe o singura banda. Astazi, 2 februarie, intre orele 10-12, se va circula pe...

- Un șofer s-a crezut mai iute ca trenul, a forțat trecerea cu calea ferata și a ramas prins intre bariere. Oricand se putea intampla o nenorocire. Ajuns la o bariera, cu semnal acustic și luminos pornit, un conducator auto a forțat trecerea, dar barierele s-au inchis in fața și in spatele sau, lasandu-l…

- La data de 5 decembrie 2023, politistii de la transporturi au actionat pentru prevenirea accidentelor in zona trecerilor la nivel cu calea ferata.Activitatile au fost derulate la nivel national, pentru reducerea victimizarii populatiei, prin accidente produse in zona trecerilor la nivel cu calea ferata.In…

- Inchidere temporara de circulație la trecerea de cale ferata de pe DJ 691. Pentru efectuarea unor lucrari de specialitate in dreptul trecerii la nivel cu calea ferata situata pe DJ 691, la intrare in localitatea Giarmata, care fac parte din modernizarea tronsonului 2 – extindere la patru benzi a porțiunii…

- Nr. 373 din 22 noiembrie 2023 NEREGULI IN TRAFIC 15 soferi au fost sanctionati contraventional pentru nerespectarea regulilor de circulatie de trecere la nivel cu calea ferata. In data de 21 noiembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat activitati…

- Un video postat recent in cadrul unui grup de pe rețeaua de socializare Facebook arata starea jalnica in care se afla partea carosabila la nivel... The post Dezastru pe strada Campul Liniștii, la trecerea la nivel cu calea ferata appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au anunțat ca lucrarile la trecerea la nivel cu calea ferata de pe DJ691 inregistreaza progrese vizibile. Planurile administrației județene sunt de a finaliza investiția pana la sfarșitul lunii noiembrie.