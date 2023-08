Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau s-au fotografiat in vacanța, dar un detaliu a trecut neobservat. Vedeta a vrut sa impartașeasca bucuria cu fanii ei, dar nu s-a gandit ca se va face de ras. Oamenii de pe Internet au observat imediat ceva in neregula cu poza, dar artista nu a bagat in seama. Detaliul-surpriza din fotografia…

- Ana Baniciu face furori cu formele ei! Vedeta a surprins din nou cu ultima sa apariție, la care fanii au ramas fara glas. Artista și-a etalat trupul perfect pe rețelele de socializare, unde a publicat cele mai seducatoare fotografii. Fanii au fost in extaz, au avut parte de o surpriza pe cinste din…

- Dana Roba a cerut ajutorul fanilor, dupa ce a ramas fara unul dintre medicamentele pe care le avea in schema de tratament. Vedeta spune ca nu se gasește in farmacii, așa ca, s-a gandit ca poate exista persoane care o pot ajuta intr-un fel, astfel incat sa poate face rost de medicament.

- Catinca Roman a facut noi declarații despre relația cu sora ei, Oana. In ultima vreme, cele doua și-au aruncat cuvinte grele și nu au reușit inca sa ajunga la o ințelegere.„Deocamdata nu am reparat relația. Noi toata viața am fost așa, cu plusuri sau minusuri. La urma urmei suntem surori, cred ca o…

- Carmen de la Salciua are inca un vis neimplinit, deși are succes atat in plan profesional, cat și in cel personal. Vedeta este casatorita și traiește o frumoasa poveste de iubire, insa exista ceva care o poate face fericita, cu adevarat.

- Actrița Shannen Doherty, in varsta de 52 de ani, se lupta cu o boala cumplita. Starul din „Beverly Hills, 90210” a publicat pe pagina sa de Instagram un videoclip in care le arata fanilor ce presupune tratamentul. Vedeta are toata susținerea colegilor de breasla.

- Telefoanele inteligente au devenit un instrument esențial pentru comunicare, informare și divertisment, depașind barierele de varsta. Cu toate acestea, pentru adulții mai varsta care sunt mai puțin familiarizați cu tehnologia, gasirea unui smartphone ușor de utilizat este cruciala pentru a asigura o…