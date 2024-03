Stiri pe aceeasi tema

- Daiana Anghel a renunțat la textile și a ramas in sutien pentru o proba din ediția 11 Power Couple Romania, de pe 27 februarie 2024. Soția lui Sorin Gonțea a aratat telespectatorilor ce trup spectaculos ascunde, de fapt, sub hainele chic.

- Sorin Gonțea a facut un gest remarcabil fața de Daiana Anghel dupa proba James Bond din ediția 10 Power Couple Romania de pe 26 februarie 2024. A urmat ceva rupt din cele mai romantice filme de dragoste pe micile ecrane ale telespectatorilor.

- Proba din aceasta seara a creat multa panica pentru toți concurenții. Proba aflata la inalțime facut-o și pe Daiana Anghel sa aiba un atac de panica. Vedeta s-a speriat și a inceput sa tremure, iar soțul ei, Sorin Gonțea incerca sa o incurajeze.

- CRBL și Elena au fost eliminați de la „Power Couple Romania”, in ediția difuzata ieri, 7 februarie, la Antena 1. „Suntem dezamagiți, dar impacați, in același timp”, au spus ei la plecarea din show-ul prezentat de Dani Oțil. Dupa probele individuale, in ediția de aseara s-a desfașurat proba decisiva…

- Antena 1 aduce in prim-plan o noua provocare televizata pentru cuplurile din Romania, „Power Couple Romania – La bine și la greu”, o competiție ce promite sa fie plina de emoție și adrenalina. Prezentata de carismaticul Dani Oțil, emisiunea va avea premiera pe 5 februarie, oferind telespectatorilor…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, vine din 5 februarie la Antena 1 cu un mix uimitor de probe, ce va purta perechile de concurenți printr-un roller coaster al celor intense trair

- Fosta prezentatoare de știri de la Antena 1, Daiana Anghel, este recunoscuta in mediul online pentru informațiile prețioase pe care le ofera urmaritorilor sai cu privire la ingrijirea pielii, insa nu mulți știu cu ce se ocupa soțul acesteia. Cine este Sorin Gonțea și cu ce se ocupa in prezent barbatul.