- In aceasta seara, de la ora 20:30, la Antena 1 urmeaza marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu. Cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, aliniaza la start 9 perechi de vedete, gata sa se intreaca pentru a obține titlul…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, vine din 5 februarie la Antena 1 cu un mix uimitor de probe, ce va purta perechile de concurenți printr-un roller coaster al celor intense trairi, concursul provocandu-i pe participanți sa-și…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, va avea premiera la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzata luni, marți și miercuri, de la 20:30. Competiția prezentata de Dani Oțil aliniaza la start 9 cupluri de vedete pregatite sa treaca prin situații…

- CRBL nu se numara printre cei 20 de concurenți de la Survivor All Stars, emisiune care incepe pe 16 ianuarie la Pro TV. In schimb, cantarețul a semnat un alt contract cu Antena 1, pentru un alt show. CRBL a participat la Suvivor Romania 2023, insa acum, la Suvivor All Stars, el nu iși va face apariția…