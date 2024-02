Stiri pe aceeasi tema

- Daiana Anghel a renunțat la textile și a ramas in sutien pentru o proba din ediția 11 Power Couple Romania, de pe 27 februarie 2024. Soția lui Sorin Gonțea a aratat telespectatorilor ce trup spectaculos ascunde, de fapt, sub hainele chic.

- Proba din aceasta seara a creat multa panica pentru toți concurenții. Proba aflata la inalțime facut-o și pe Daiana Anghel sa aiba un atac de panica. Vedeta s-a speriat și a inceput sa tremure, iar soțul ei, Sorin Gonțea incerca sa o incurajeze.

- In cea de a șaptea ediție, telespectatorii au putut observa cum cele șapte perechi care au mai ramas in concurs lupta pentru titlul de Power Couple din Romania și pentru premiul cel mare. Iata cum s-au descurcat concurenții și de ce Dani Oțil a fost nevoit sa opreasca proba in cazul unei concurente.

- CRBL și Elena au fost eliminați de la „Power Couple Romania”, in ediția difuzata ieri, 7 februarie, la Antena 1. „Suntem dezamagiți, dar impacați, in același timp”, au spus ei la plecarea din show-ul prezentat de Dani Oțil. Dupa probele individuale, in ediția de aseara s-a desfașurat proba decisiva…

- Emoții din plin, dar și momente distractive pentru cuplurile din competiția fenomen a Antenei 1, Power Couple – La bine și la greu, aseara, la evenimentul de lansare a show-ului prezentat de Dani Oțil, care va avea premiera pe 5 februarie.Concurenții au avut ocazia sa vizioneze primele imagini din reality…

- Antena 1 aduce in prim-plan o noua provocare televizata pentru cuplurile din Romania, „Power Couple Romania – La bine și la greu”, o competiție ce promite sa fie plina de emoție și adrenalina. Prezentata de carismaticul Dani Oțil, emisiunea va avea premiera pe 5 februarie, oferind telespectatorilor…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, vine din 5 februarie la Antena 1 cu un mix uimitor de probe, ce va purta perechile de concurenți printr-un roller coaster al celor intense trairi, concursul provocandu-i pe participanți sa-și…