- Daiana Anghel și Sorin Gonțea au fost eliminați de la „Power Couple Romania”, in ediția difuzata aseara la Antena 1. Drumul lor in show-ul de televiziune a luat sfarșit, chiar inainte de finala, care are loc saptamana urmatoare. Provocarea de ieri a pus la grea incercare cuplurile: eforturile de a reconstrui…

- Daiana Anghel s-a enervat foarte tare pe soțul ei, Sorin Gonțea, dupa proba fetelor din ediția 13 Power Couple Romania de pe 4 martie 2024. Amenințarile pe care le-a lansat catre partenerul sau au fost auzite și de colegi.

- Daiana Anghel a preluat fraiele probe „Noroc, iubito!” in ediția 12 din Power Couple Romania, de pe 28 februarie 2024. Lucrurile au degenerat pentru concurenta, iar Dani Oțil a pufnit in ras cand a auzit ce ii poate spune lui Sorin Gonțea, fara pic de rețineri.

- Sorin Gonțea a facut un gest remarcabil fața de Daiana Anghel dupa proba James Bond din ediția 10 Power Couple Romania de pe 26 februarie 2024. A urmat ceva rupt din cele mai romantice filme de dragoste pe micile ecrane ale telespectatorilor.

- Proba din aceasta seara a creat multa panica pentru toți concurenții. Proba aflata la inalțime facut-o și pe Daiana Anghel sa aiba un atac de panica. Vedeta s-a speriat și a inceput sa tremure, iar soțul ei, Sorin Gonțea incerca sa o incurajeze.

- CRBL și Elena au fost eliminați de la „Power Couple Romania”, in ediția difuzata ieri, 7 februarie, la Antena 1. „Suntem dezamagiți, dar impacați, in același timp”, au spus ei la plecarea din show-ul prezentat de Dani Oțil. Dupa probele individuale, in ediția de aseara s-a desfașurat proba decisiva…

- Antena 1 aduce in prim-plan o noua provocare televizata pentru cuplurile din Romania, „Power Couple Romania – La bine și la greu”, o competiție ce promite sa fie plina de emoție și adrenalina. Prezentata de carismaticul Dani Oțil, emisiunea va avea premiera pe 5 februarie, oferind telespectatorilor…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, cea mai așteptata competiție a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, vine din 5 februarie la Antena 1 cu un mix uimitor de probe, ce va purta perechile de concurenți printr-un roller coaster al celor intense trair