Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Natanticu a trecut prin moemnte cumplite in timpul probei la inalțime. Concurenta și-a dorit sa renunțe, dupa ce a facut un atac de panica. Cu toate ca actorul a incercat sa o calmeze, cei doi au ales sa incheie proba, astfel ca au obținut doar trei puncte.

- In cea de a noua ediție, telespectatorii au putut observa cum s-a desfașurat proba hotaratoare a cuplurilor, proba care a ramas de-a dreptul memorabila pentru participanții care au dus o lupta grea cu unele dintre cele mai mari temeri. Iata ce momente de suspans au trait concurenții din nou la inalțime…

- Probele de la Power Couple Romania sunt provocatoare pentru toți concurenții. Lino Golden a trecut prin momente dificile cand se afla la inalțime, avand parte de un moment de panica, iar artistul nu mai reușea sa se calmeze.

- Inca o proba de netrecut ieri seara, pentru baieți, la Power Couple Romania – La bine și la greu. Provocarea de a rezolva puzzle-ul cu chipul iubitei, in timp ce raspund la mai multe intrebari despre viața de cuplu, s-a dovedit cu adevarat dificila. Astfel, toate perechile au pierdut banii investiți…

- In aceasta seara, incepe etapa a treia in competiția Power Couple Romania – La bine și la greu. Doua cupluri au ieșit deja din concurs – așadar, șapte perechi au mai ramas in lupta pentru primul titlu de Power Couple din Romania și premiul cel mare, care poate ajunge pana la 50.000 de euro. Diseara,…

- CRBL și Elena au fost eliminați de la „Power Couple Romania”, in ediția difuzata ieri, 7 februarie, la Antena 1. „Suntem dezamagiți, dar impacați, in același timp”, au spus ei la plecarea din show-ul prezentat de Dani Oțil. Dupa probele individuale, in ediția de aseara s-a desfașurat proba decisiva…

- Power Couple Romania – La bine și la greu ii face pe concurenți sa treaca prin numeroase probe dificile. In aceasta ediție, aceștia au trecut pe un pod suspendat la 30 de metri, apoi au așezat mai multe simboluri reprezentative pentru relația lor. Radu Siffredi și Oana Matache au obținut 4 puncte, reușind…