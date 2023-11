ADAA a primit Premiul de Excelență pentru susținerea antreprenoriatului autohton Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA a primit Premiul de Excelența pentru susținerea antreprenoriatului autohton, din partea Camerei de Comerț și Industrie Brașov, in cadrul Topului Național al Firmelor Brașov. Premiul a fost oferit de catre Dumitru Nancu, director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. “Antreprenoriatul este motorul care alimenteaza progresul economic și social și fiecare dintre noi a contribuit la formarea acestei comunitați de afaceri vibrante și prospere. Intr-un moment in care suntem martorii unor schimbari rapide și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

