Isărescu laudă sectorul construcțiilor din România: E o componentă majoră a creșterii economice Mugur Isarescu a ținut discurs in deschiderea conferinței cu tema Dezvoltarea – de la planificarea la stabilitate și durabilitate, desfașurata la BNR. Domeniul construcțiilor reprezinta o componenta majora a creșterii economice, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in deschiderea conferinței cu tema Dezvoltarea – de la planificarea la stabilitate și durabilitate . ”Domeniul construcțiilor, in ansamblul sau, reprezinta acum in Romania o componenta majora a creșterii economice. De aceea, situația din acest sector poate fi considerata un indicator important al starii economice generale a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

