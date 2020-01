Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana Cameron Diaz a devenit mamica pentru prima data, la 47 de ani. vedeta și partenerul ei de viața, Benji Madden, in varsta de 40 de ani, au devenit parinții unei fetițe, potrivit cotidianului spaniol El Pais.Vestea a fost data de Camron Diaz pe o reșea de socializare. fetița vedetei…

- Cameron Diaz, in varsta de 47 de ani, a devenit pentru prima data mama. Actrița și soțul sau, Benji Madden (40 ani), au devenit parinții unei fetițe și au impartașit vestea cu fanii lor de pe Instagram. „La mulți ani din partea familiei Madden! Suntem atait de fericiți și recunoscatori sa incepem aceasta…

- Julia Garner, actrița americana premiata cu Emmy pentru rolul din serialul Netflix de succes "Ozark", s-a casatorit cu Mark Foster, liderul trupei indie Foster the People, dupa o logodna de cateva luni, potrivit Daily Mail, potrivit Mediafax.Nunta a avut loc pe 27 decembrie și vestea a fost…

- Actrita si cantareata Hilary Duff s-a casatorit cu interpretul si compozitorul Matthew Koma, cu care are o fiica in varsta de un an si doua luni, scrie news.ro.Cuplul a organizat, sambata, in casa din Los Angeles o ceremonie la care au participat familia si cativa prieteni apropiati, scrie…

- VOCEA ROMANIEI NOIEMBRIE 2019. Tachinarile intre jurați continua in emisiunea Vocea Romaniei, difuzata pe Pro TV. Horia Brenciu cu greu se poate abtine sa nu il atace pe Tudor Chirila. In editia de vineri seara, tinta comentariilor lui Brenciu au fost pantofii lui Chirila VOCEA ROMANIEI LIVE…

- Fiul actorului american Ron Ely, star al seriei TV "Tarzan", și-a injunghiat mortal mama și a incercat sa dea vina pe tatal sau, tanarul fiind ucis ulterior, pe cand fugea de la locul crimei, de forțele de ordine, potrivit People, scrie Mediafax. Cameron Ely, in varsta de 30 de ani, și-a…

- Miranda Kerr, mama pentru a treia oara! Miranda Kerr este de trei ori mamica. Supermodelul in varsta de 36 de ani si sotul ei, Evan Spiegel, cofondator al Snapchat, au devenit recent parintii micutului Miles si sunt fericiti peste masura. Cei doi mai au impreuna un baiatel, Hart, in varsta de un an…