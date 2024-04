Stiri pe aceeasi tema

- Bruce Willis a implinit 69 de ani, marți, pe 19 martie. Starul de la Hollywood, care sufera de demența, a fost aniversat in sanul familiei sale. Soția lui, Emma Heming, alaturi de care are doua fetițe, Mabel (11 ani) și Evelyn (9 ani), i-a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul rețelei sociale…

- Simona Halep a anuntat, joi seara, ca va participa la turneul Miami Open, dupa ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la noua luni.“Sunt incantata sa va anunt pe toti ca voi reveni in circuitul WTA peste doua saptamani, la Miami Open! Multumesc turneului pentru ca mi-a oferit aceasta…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a confirmat, joi seara, intr-o postare pe Instagram, ca isi va face revenirea oficiala in circuitul profesionist la turneul WTA 1.000 de la Miami.„Sunt incantata sa va anunt ca imi voi face revenirea in circuitul WTA in doua saptamani la Miami Open. Multumesc…

- Simona Halep a anuntat, joi seara, ca va participa la turneul Miami Open, dupa ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la noua luni. “Sunt incantata sa va anunt pe toti ca voi reveni in circuitul WTA peste doua saptamani, la Miami Open! Multumesc turneului pentru ca mi-a oferit…

- Simona Halep și-a anunțat revenirea in circuitul WTA dupa decizia TAS in scandalul de dopaj. Astfel, tenismena va juca peste doua saptamani la turneul de la Miami, conform unei postari pe Instagram. “Sunt incantata sa va anunț pe toți ca voi reveni in circuitul WTA peste doua saptamani, la @miamiopen!…

- Excentrica Iris Apfel, un simbol al universului modei din New York, subiect de expozitii si vedeta pe Instagram, a murit vineri, la varsta de 102 ani, a anuntat contul sau oficial de pe reteaua de socializare, transmite AFP preluat de agerpres. 'Iris Barrel Apfel, 29 august 1921 - 1 martie 2024",…