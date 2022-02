Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin anual anti-COVID-19 ar fi de preferat in locul dozelor booster frecvente, in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a declarat, sambata, directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat publicatiei israeliene N12 News, Bourla a fost intrebat daca…

- Guvernul suedez a anuntat, marti, ca nu le va mai solicita calatorilor sa prezinte un test negativ la coronavirus inainte de a intra pe teritoriul tarii, informeaza Reuters. „Calatorii nu mai sunt considerati ca prezentand un risc deosebit de a afecta raspandirea Omicron in Suedia”, a transmis guvernul…

- Romania reported 16,760 new cases of COVID-19 on Tuesday, more than double on the day and the biggest single-day rise since October, as the Omicron variant takes hold, according to Reuters. Romania is the European Union‘s second-least vaccinated state, with just under 41% of the population fully inoculated…

- Dozens of French lawmakers have reported receiving death threats from suspected anti-vaccination protesters, as parliament starts to debate legislation that would require people to show proof of vaccination to go to a restaurant or cinema or take the train, according to Reuters. The new law which would…

- Poland reported 794 COVID-related deaths on Wednesday, the highest number in the fourth wave of the pandemic, Deputy Health Minister Waldemar Kraska said, adding the figure could be a result of delayed reporting due to the Christmas holidays, according to Reuters. “More than 75% of those who died were…

- Deficitul global de asistente medicale este in crestere, in timp ce varianta Omicron a noului coronavirus se extinde, iar pandemia de Covid-19 intra in al treilea an, anunta Consiliul International al Asistentelor Medicale. Potrivit acestui for, tarile occidentale intensifica recrutarile de personal…

- The Romanian government will ease some COVID-19 restrictions from Wednesday, eliminating a night curfew and the obligation to wear face masks outdoors ahead of the winter holidays, officials said on Tuesday, according to Reuters. Shops and restaurants can close at 10 p.m., one hour later than at present.…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat, vineri, ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, citat de Reuters. Ministrul francez a confirmat ca țara sa se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte…