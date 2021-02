Actiunile companiei Tilray au urcat miercuri cu aproximativ 25%, iar de la inceputul acestui an cu peste 530%. Titlurile Canopy Grows au avansat cu 4% si cu 100% in 2021, in timp ce actiunile Aphria au crescut cu 10%, respectiv cu 275%. Actiunile Aurora Cannabis au crescut miercuri cu 11% si peste 100% in acest an. Acest grup din industria canabisului beneficiaza de interesul armatei de investitori mici de pe platforma WallStreetBets Reddit, care a contribuit la cresterea puternica a actiunilor companiei GameStop, care comercializeaza jocuri video. Mai multe postari ale unor utilizatori ai Reddit…