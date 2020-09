Acțiune majoră franco-italiană împotriva mafiei calabreze și a criminalilor francezi Aproape 600 de jandarmi francezi și carabinieri italieni au participat marți la o acțiune pe ambele parți ale frontierei, vizând în special mafia calabreza și o banda criminala franceza, din rândul carora 46 de persoane au fost reținute și s-a pus sechestre pentru 900.000 de euro, informeaza AFP.



Potrivit carabinierilor italieni, aceasta operațiune comuna între carabinierii din Genova (Liguria, nord-vest) și jandarmeria din Paris și Marsilia, cu ajutorul agenției europene de cooperare judiciara Eurojust, a facut posibila arestarea la cererea Justiției italiane a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit carabinierilor italieni, aceasta operatiune comuna intre carabinierii din Genova (Liguria, nord-vest) si jandarmeria din Paris si Marsilia, cu ajutorul agentiei europene de cooperare judiciara Eurojust, a facut posibila arestarea la cererea Justitiei italiane a 14 persoane "pentru detinerea…

- Un studiu realizat de RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate, arata ca unul dintre cele mai mari efecte ale pandemiei COVID-19 asupra pieței imobiliare va fi ieftinirea apartamentelor cu 10%. De asemenea, vom asista la la scaderi de preț pe inchirieri si la o ușoara reducere a volumului…

- Numarul romanilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus ramane de 6.589, iar cel al deceselor - 126, nefiind modificari in acest sens de la ultima raportare, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.Dintre cei 6.589 de cetateni romani care au fost confirmati ca fiind infectati…

- Olanda a emis sambata noi alerte pentru calatoriile in Spania, Franta si Belgia vecina, in urma cresterii numarului cazurilor de COVID-19 inregistrate in aceste tari, informeaza agentia DPA, potrivit AGERPRES.Autoritatile olandeze recomanda in special evitarea calatoriilor in capitalele Frantei…

- Consumul in UE a consemnat cel mai sever declin din ultimii 20 de ani. Italienii, spaniolii și belgienii au redus cel mai mult cheltuielile Consumul real pe cap de locuitor al gospodariilor din zona euro a scazut cu 3,3%, in primul trimestru din 2020, dupa un declin de 0,4% in precedentele trei luni,…

- Mai mult de jumatate dintre consumatorii europeni (52%) intenționeaza sa amane cumpararea unui vehicul nou și susțin ca il vor pastra pe cel actual mai mult decat era prevazut inițial, in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit studiului Deloitte State of Consumer Tracker . Polonezii sunt cei mai…

- De luni, 13 iulie, Finlanda redeschide frontierele pentru cetațenii din 17 state europene, insa Romania nu se numara pe aceasta lista, scriu jurnaliștii de la Radio Europa Libera. Granițele Finlandei raman inchise și pentru cetațenii din Suedia, Franța, Marea Britanie, Portugalia sau Spania. Noua redeschidere…

- Pachetul de redresare economica propus de Uniunea Europeana ar putea fi folosit pentru a finanța o rețea de cale ferata pentru trenuri ultra-rapide in Europa, care ar conecta, printre altele, București de Berlin. Aceasta este una dintre propunerile pe care austriecii de la Institutul pentru Studii…