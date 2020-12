Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis, sâmbata, ca Statele Unite vor reveni în Acordul pentru clima de la Paris în prima zi a mandatului sau la Casa Alba, scrie News.ro citând AP.„Statele Unite vor reveni în Acordul de la Paris în prima zi a…

- Inginerii serviciului japonez de reparatii si asamblari, Fomalhaut Techno Solutions, au luat fiecare piesa de pe iPhone 12 si iPhone 12 Pro in parte, au cautat pretul de vanzare al acestora si au calculat cat costa, in total, componentele noilor smartphone-uri Apple. Componentele lui iPhone 12 costa…

- Comisia Europeana vrea sa cumpere și vaccinul dezvoltat de Moderna, al doilea ser care promite sa combata COVID-19. CE mai are acorduri cu Pfizer/BioNTech, AstraZeneca si Sanofi Comisia Europeana vrea sa ajunga la un acord cu compania americana Moderna pentru milioane de vaccinuri destinate Covid-19,…

- Preturile petrolului au scazut vineri sub 40 de dolari pe baril, din cauza cresterii numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial si a intarzierii rezultatelor alegerilor prezidentiale din Statele Unite, care tin piata in suspans, ransmite Reuters.Franta a raportat un numar record de…

- Nu doar in tara noastra, ci pretutindeni in lume, pandemia de COVID-19 a cauzat o scadere drastica a bugetelor dedicate publicitatii. La ora actuala, in Europa de exemplu, antreprenorii investesc cu aproximativ 9% mai putin in promovare decat o faceau in aceeasi perioada a anului trecut, in China cu…

- Eli Lilly va incepe sa livreze 300.000 de doze din aceste tratament, pentru care va primi 375 de milioane de dolari, in doua luni de la primirea autorizatiei pentru utilizarea de urgenta din partea autoritatii de reglementare in sectorul sanatatii, a anuntat compania. Ulterior, guvernul va avea optiunea…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, pe fondul cresterii numarului de infectii Covid-19, in timp ce redresarea productiei de titei in Libia a amplificat ingrijorarile legate de oferta in exces, transmite Reuters.Citește și: Hotarare…

- Tesla a anunțat miercuri al cincilea trimestru consecutiv în care a înregistrat profit, producatorul de mașini electrice sperând sa încheie anul pe plus pentru prima data în istoria sa, transmite Business Insider.Compania afirma ca a câștigat 0,76 de dolari…