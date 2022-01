Stiri pe aceeasi tema

- Tavanul aeroportului din Istanbul, care a fost inaugurat in urma cu mai puțin de trei ani, s-a prabușit din cauza zapezii abundente. Mai multe zboruri au fost anulate. Tavanul aeroportului din Istanbul s-a prabușit Operațiunile au fost suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au lovit…

- Intr-o declarație pe contul sau de socializare, consilierul de presa al Turkish Airlines Yahya Ustun a declarat: „Acoperișul unitații noastre, care deservește marfa turceasca pe aeroportul din Istanbul, s-a prabușit din cauza maselor de zapada și a furtunilor.Purtatorul de cuvant al Turkis Airlines…

- Doi adulti si un copil au ajuns la spital, duminica, dupa ce prelata care acoperea terasa unui restaurant din Sinaia s-a prabusit sub greutatea zapezii. Salvatorii din cadrul Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta Prahova intervin duminica dupa-amiaza pentru degajarea unei terase care s-a prabusit,…

- Artificiile au ucis doi barbați in ajunul Revelionului, unul in Germania și celalalt in Austria, a transmis, sambata, 1 ianuarie, presa locala. Un barbat in varsta de 37 de ani a murit in Hennef, langa orașul Bonn, din vestul Germaniei. Un alt barbat de 39 de ani a fost grav ranit in același incident…

- O cladire de patru etaje s-a prabusit in localitatea siciliana Ravanusa, dupa explozia unei conducte de gaze. O persoana a murit, alte noua sunt cautate de salvatori sub daramaturi, inclusiv trei copii, relateaza agenția de presa ANSA si CNN. Potrivit ANSA, dupa explozia conductei, cladirea a luat foc,…

- Stejarul plantat de Arsenie Boca si de colegii sai, absolventii anului 1929 ai Liceului “Avram Iancu” din Brad, s-a prabusit. Anunțul a fost facut de primarul localitatii, Florin Cazacu, care a explicat si ce se va intampla cu lemnul ce va fi recuperat. “GORUNUL LUI ZIAN, plantat de Parintele Arsenie…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…