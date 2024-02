Acident grav în Dolj. Un şofer a decedat după ce a intrat cu maşina într-o căruţă în care se aflau şi doi minori Potrivit IPJ Dolj, tanarul de 24 de ani, din comuna Negoi, in timp ce conducea un autoturism pe DN 55 A, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi intrat in coliziune cu un atelaj hipo in care se aflau un barbat de 37 de ani, o femeie de 31 de ani si doi minori cu varste de 8 si 15 ani, toti din comuna Catane, autoturismul rasturnandu-se in afara partii carosabile.In urma evenimentului rutier, tanarul de 24 de ani a decedat.In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, iar cercetarile sunt continuate pentru stabilirea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 24 de ani din judetul Dolj a decedat, duminica seara, dupa ce a intrat cu masina intr-o caruta in care se aflau patru persoane, dintre care doi minori. Potrivit IPJ Dolj, tanarul de 24 de ani, din comuna Negoi, in timp ce conducea un autoturism pe DN 55 A, din cauze ce urmeaza…

- Un tanar de 24 de ani, din comuna doljeana Negoi și-a pierdut viața in urma unui accident produs in acesta seara, pe șoseaua dintre Negoi și Catane. Polițiștii doljeni au explicat ca autoturismul condus de tanarul de 24 de ani a lovit o caruța, dupa care s-a rasurnat in afara drumului. Potrivit oamenilor…

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata joi la amiaza, in urma producerii unui accident rutier pe șoseaua Dej – Baia Mare, in zona localitații Cașeiu. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Circulația autovehiculelor a fost perturbata joi la amiaza, in urma producerii unui accident rutier pe șoseaua Dej – Baia Mare, in zona localitații Cașeiu. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Braișoru, comuna Sancraiu.„La fața locului au fost alocate o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD, dintre care unul tip terapie intensiva mobila din cadrul…

- Accident produs de un șofer baut la Noșlac. Autoturismul a lovit o caruța Un barbat din comuna Noșlac, județul Alba, s-a urcat baut la volan și a provocat un accident rutier pe o strada din localitate. Mașina condusa de el a intrat in coliziune cu o caruța. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale.…

- Ieri, in jurul pranzului, un accident s-a produs la Unirea, dupa ce un barbat s-a urcat baut la volan și a intrat cu mașina in șanț. Conform colegilor de la alba24, accidentul s-a produs pe strada Parcului din comuna. „Din primele cercetari efectuate de polițiști rezultat ca un barbat de 60 de ani,…

- Un barbat in varsta de 83 de ani a decedat, luni, dupa ce a fost lovit de o masina pe DJ 244, in localitatea Stoisesti, comuna Banca, potrivit Agerpres."In urma primelor cercetari efectuate, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Barlad au stabilit ca un autoturism inmatriculat…