Miercuri, 16 august, in jurul orei 14.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel de urgența despre faptul ca, in Pasul Prislop a avut loc un accident rutier soldat cu o victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 47 de ani din Cluj Napoca, a condus o motocicleta pe D.N. 18, in amonte, avand direcția de mers catre orașul Borșa, s-ar fi izbit cu partea laterala a motocicletei de parapetul metalic existent pe partea stanga. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a barbatului și a unei pasagere in varsta de 50 de ani din Borșa. In cauza, se…