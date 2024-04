Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente rutiere s-au produs, astazi, pe Drumul Național 10, informeaza Inspectoratul de Poliție Județean Buzau. „Trafic dirijat pe DN10, in Vernești și Cislau, accidente rutiere. Din primele date, in Vernești este implicata o motocicleta, motociclistul este evaluat medical, iar La Cislau este…

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Amaru catre Caldarușanca, de catre un șofer in varsta de 21 de ani, din Breaza, a pierdut controlul asupra direcției și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului, acesta…

- Trafic dirijat pe DJ 102 H, in aceasta seara, in apropiere de localitatea Pitulicea, in urma unui accident rutier. ,,Din primele date se pare ca este implicat un singur autovehicul, o persoana este evaluata medical la acest moment.” , transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.

- Inca un accident rutier, produs in aceasta dupa-amiaza, pe DN2 E85, dupa cel grav intamplat la Limpeziș (vezi detalii) . ,,Trafic dirijat pe DN2E85, in Mihailesti, accident rutier. Din primele date, un autovehicul s-ar fi rasturnat in afara parții carosabile, o persoana este evaluata medical la acest…

- Primul accident Trafic dirijat pe strada Iazul Morilor, din municipiul Buzau, in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, anunța reprezentanții IPJ: ,,Din primele date, este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, o persoana este evaluata medical.” Al doilea accident Trafic dirijat…

- Trafic dirijat pe DN2B, in C.A. Rosetti, in urma unui accident rutier, transmit reprezentanții Poliției. ,,Din primele date de la fața locului se pare ca este vorba de o coliziune intre trei autovehicule, o persoana este incarcerata.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.

- Trafic dirijat pe DN2C, in Smeeni, in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața. Din primele date, un autovehicul a intrat intr-un grup de copii aflați in drum spre școala. ,,Din primele date de la fața locului se pare ca un autovehicul a surprins și accidentat pietoni aflați in traversarea…

- Trafic dirijat pe DN2C, in Smeeni, in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața. ,,Din primele date de la fața locului se pare ca un autovehicul a surprins și accidentat pietoni aflați in traversarea drumului.” , transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau.