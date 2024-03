Stiri pe aceeasi tema

- Inca un accident rutier, produs in aceasta dupa-amiaza, pe DN2 E85, dupa cel grav intamplat la Limpeziș (vezi detalii) . ,,Trafic dirijat pe DN2E85, in Mihailesti, accident rutier. Din primele date, un autovehicul s-ar fi rasturnat in afara parții carosabile, o persoana este evaluata medical la acest…

- Primul accident Trafic dirijat pe strada Iazul Morilor, din municipiul Buzau, in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, anunța reprezentanții IPJ: ,,Din primele date, este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, o persoana este evaluata medical.” Al doilea accident Trafic dirijat…

- Trafic dirijat pe DN2B, in C.A. Rosetti, in urma unui accident rutier, transmit reprezentanții Poliției. ,,Din primele date de la fața locului se pare ca este vorba de o coliziune intre trei autovehicule, o persoana este incarcerata.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.

- UPDATE O femeie a fost ranita in urma accidentului. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ploiești catre Buzau, o șoferița de 49 de ani, din Buzau, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a ieșit in afara parții carosabile. Accidentul s-a…

- Polițiștii de la Criminalitate Organizata Targu Mureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat ieri 17 percheziții domiciliare, la persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic și deținere de droguri de mare risc și operațiuni cu…

- Un barbat, in varsta de 55 de ani, și-a pierdut viața, in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism condus de un tanar, pe DN 2 E85. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau, un șofer de 29 de ani, din Vrancea,…

- Trafic dirijat pe DN2C, in Smeeni, in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața. Din primele date, un autovehicul a intrat intr-un grup de copii aflați in drum spre școala. ,,Din primele date de la fața locului se pare ca un autovehicul a surprins și accidentat pietoni aflați in traversarea…

