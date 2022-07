Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de la Acces Direct continua cu povestea de viața dura a Iuliei, astfel ca aceasta a venit cu o alta serie de acuzații acide pentru inca soțul ei. Femeia susține faptul ca acesta și-ar fi denunțat propriul copil la Poliție. Iata cum s-a intamplat totul, dar și care a fost, de fapt, motivul!

- Prințul Harry și soția sa Meghan Markle au publicat o noua fotografie cu fiica lor, Lilibet, cu ocazia zilei sale de naștere, pe care a sarbatorit-o sambata, 4 iunie. Fetița, care a implinit un an, a suflat in prima ei lumanare la Frogmore Cottage, proprietatea din Windsor unde prințul și soția sa…

- Brigitte și Florin Pastrama divorțeaza dupa 3 ani de casnicie, iar recent cei doi au fost filmați in timpul unui scandal monstru. Fosta soție a lui Ilie Nastase era agresata verbal de partenerul de viața, potrivit CANCAN.In urma cu cateva zile, Brigitte anunța ca divorțeaza de Florin Pastrama, pentru…

- Alice Cavaleru a rabufnit pe Internet, dupa ce a primit mai multe comentarii rautacioase. Soția lui Vladimir Draghia nu are de gand sa mai permita altor persoane sa o critice. In doar cateva luni, Alice Cavaleru va deveni mama pentru a doua oara. Partenera lui Vladimir Draghia a primit cateva mesaje…

- Amantul i-a luat soția, dar, pe langa acest lucru, a plecat din casa și cu televizorul și alte acte și documente importante care se aflau in casa. Culmea, soțul spune ca nu acesta este lucrul care il doare cel mai tare, ci faptul ca și cei doi copii ai sai, pe care ii iubește extrem de mult, au fost…

- Amalia Bellantoni a facut primele declarații dupa ce s-a certat cu Mirela Vaida la „Acces direct” și a parasit emisiunea. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” crede ca prezentatoarea de la Antena Stars are ceva personal cu ea.In ediția de ieri a emisiunii „Acces direct” a avut loc un schimb de replici…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, atacatorul l-a ranit si pe barbatul care o insotea pe fosta concubina.„In fapt, s-a retinut ca, in data de 29.04.2022, in jurul orei 21,11, pe raza localitatii Oravita din judetul Caras-Severin, respectiv in parcul din fata…

- In cursul acestei zile, 15 aprilie, in jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați sa se deplaseze la un accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 in zona localitații Margina, din județul Timiș, in care ar fi implicate 6 autovehicule, printre care 2 microbuze. In urma evenimentului rutier,…