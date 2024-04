Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta a fost gasita moarta de saptamani intregi in patul ei. Alaturi de ea, era soțul ei cu cangrena evidenta la picior, deshidratat și malnutrit. Fiul lor, care locuia cu ei, știa situația, dar nu a facut nimic pentru a-și salva parinții, lasandu-i sa moara in chinuri groaznice. Alarma…

- Descoperire șocanta in Craiova! Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit in Craiova, in apropiere de Balta Craiovița. Polițiștii au intervenit in urma unei sesizari, iar ceea ce au gasit la fața locului i-a surprins. Cadavrul avea mai multe rani și leziuni pe corp.

- Trei persoane, intre care și un copil, au murit in incendiul unei cladiri din Villajoyosa, regiunea spaniola Alicante. Incendiul a izbucnit la ora doua dimineața, posibil din cauza unei prize supraincarcate intr-o cladire cu peste 20 de etaje. Tragedia are loc la 10 zile dupa ce o cladire de locuințe…

- Un barbat de 78 de ani, care acuza stari de rau, a decedat chiar in fața unitații sanitare. Acesta a fost resuscitat minute in șir de medicii de pe ambulanța chiar in fața porții spitalului, dar aceștia nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Un copil de 9 ani a fost arestat in nordul Utah pentru ca a impușcat mortal in cap un membru al familiei, a anunțat ieri poliția. Ofițerii de poliție al orașului Tooele, situat la 56 de kilometri sud-vest de Salt Lake City, au fost trimiși la domiciliul familiei vineri seara. Au primit informații ca…

- Situație de pare desprinsa din filmele de groaza intr-o comuna din Vaslui, unde anchetatorii, care cercetau moartea posibil accidentala a doua femei, au descoperit in locuința acestora un cadavru mumificat

- Oamenii legii au venit cu detalii pe cazul din Soroca, unde langa un liceu din oraș au avut loc impușcaturi astazi, 7 februarie. Potrivit acestora, un barbat a scos arma și a tras intr-un alt barbat, primul fiind spitalizat.

- Un incident grav a avut loc, marți dimineața, pe autostrada A1, Pitești-București. Un barbat a murit, dupa ce mașina sub care lucra a cazut peste el. Tragedia a avut loc pe sensul spre București, la km 27, pe raza localitații Poenari.