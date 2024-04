Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din comuna Vedea dezminte acuzațiile Anei. Edilul marturisește ca nu i-a facut avansuri și ca femeia este impotriva lui, mințind cu privire la acțiunile lui. In ceea ce privește arestarea ei, susține ca nu are nicio legatura, iar poliția și-a facut datoria.

- Verdict in cazul profesorului disparut din Valcea, Balan Marian Claudiu. Fosta soție a barbatului facut testul poligraf! Iata care sunt rezultatele, potrivit informațiilor oferite la Acces Direct.

- Iosif vrea sa iși recupereze banii, dupa ce a declarat ca a fost escrocat de fosta iubita, cu care a fost impreuna 15 ani. Cei doi au ajuns la desparțire in urma cu ceva timp, iar Gizela ar fi declarat altceva in fața apropiaților.

- Potrivit Monitorului Oficial partea a IV a nr.3140 din 14 iulie 2023, fostul asociat unic al societatii Premium Lac SRL, Stere Hira a adoptat decizia nr.01 14.06.2023, avand in vedere actul de partaj voluntar nr. 1668 din 14.06.2023, prin care a hotarat retragerea sa din societate si cooptarea ca asociat…

- Valentina, o adolescenta de doar 18 ani, nu-și poate vedea copilul din cauza iubitului ei. Barbaul alaturi de mama sa i-a interzis tinerei sa se mai intoarca la ei, astfel ca bebelușul este in grija lor. Cu toate ca au intervenit autoritațile de la Protecția copilului, tatal copilului nu iși schimba…

- Nelu a divorțat de fosta soție in urma cu 20 de ani, iar in prezent este casatorit cu Lenuța, alaturi de care are doi copii in varsta de 11 și 12 ani. Acum, barbatul vrea sa faca partajul, ca mai apoi sa poata sa vanda apartamentul din Ferentari.

- Catalin și Alina sunt doi angajați care lucrau la Ferma Dacilor și primii pe care Cornel Dinicu i-a banuit ca ar fi dat foc pensiunii. Barbatul a fost contrazis, de curand, in declarații chiar de mama lui, asta dupa ce i-ar fi spus femeii ca Alina l-a trezit in ziua in care a izbucnit incendiul.

- Rareș s-a trezit din senin fara iubita și cei doi copii cu varste fragede. Barbatul ii acuza pe foștii socri ca l-au alungat din casa in care a investit bani fara sa aiba un motiv real. In prezent, nici fosta iubita nu iși dorește sa mai auda de el și refuza sa comunice inclusiv pe subiectele legate…