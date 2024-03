Stiri pe aceeasi tema

- Iosif și-a pierdut soția cu care a fost impreuna 30 de ani și și-a refacut viața cu o alta femeie. Cei doi au fost impreuna 15 ani, dar in prezent o acuza ca a profitat de el și ca, de fapt, l-ar fi escrocat.

- Crima ingrozitoare din gelozie, in Marea Britanie. Un barbat și-a ucis fosta iubita și pe actualul ei partener apoi i-a chemat pe vecini sa le vada cadavrele. Acesta a primit inchisoare pe viața.

- Nelu a divorțat de fosta soție in urma cu 20 de ani, iar in prezent este casatorit cu Lenuța, alaturi de care are doi copii in varsta de 11 și 12 ani. Acum, barbatul vrea sa faca partajul, ca mai apoi sa poata sa vanda apartamentul din Ferentari.

- Maria il acuza pe fostul iubit ca a pacalit-o și ca a ajuns sa se imprumute la banca, din cauza lui. In prezent, femeia are rate lunare de platit, dar și un copil de crescut. Despre planul lui ar fi știut și mama fostului iubit, care este deranjata de declarațiile Mariei.

- Rareș s-a trezit din senin fara iubita și cei doi copii cu varste fragede. Barbatul ii acuza pe foștii socri ca l-au alungat din casa in care a investit bani fara sa aiba un motiv real. In prezent, nici fosta iubita nu iși dorește sa mai auda de el și refuza sa comunice inclusiv pe subiectele legate…

- Ion face mai multe acuzații grave despre fosta lui iubita, Vasilica. Barbatul considera ca femeia i-a vrut raul, mai ales ca ii lasase toate bunurile, prin testament. Pentru a se bucura de toate beneficiile materiale, aceasta i-ar fi dat mai multe medicamente, ajungand la supradozare.

- Fosta capitala a Țarii Romanești timp de mai bine de 300 de ani, Targoviște te poate surprinde placut de fiecare data. De la biserici și muzee, la ruine puse in valoare, „Cetatea celor 33 de voievozi“ poate fi o varianta de city-break de luat in calcul.

- Alex Bodi a facut primele declarații dupa ce fosta iubita, Ema Uta, a fost surprinsa, in urma cu puțin timp, intr-o ipostaza total neașteptata. Mai exact, cunoscutul make-up artist a fost vazut in timp ce se saruta pasional cu un alt barbat, intr-un cunoscut club de fițe din București, iar asta in timpul…