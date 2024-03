Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tomescu a ajuns intr-o situație dificila, dupa ce fosta soție și fiica lui s-ar fi aliat impotriva lui. Antrenorul de tenis risca sa ramana pe strazi, iar proprietatea din Snagov ar urma sa ajunga la cele doua femei.

- La o varsta respectabila, Mihai Tomescu a ajuns la capatul puterilor. Antrenorul de tenis susține ca fiica și fosta soție au vrut sa ii ia tot, el urmand sa fie evacuat din casa din Snagov, singura proprietate pe care ar fi vrut sa o pastreze.

- Anișoara deține un afterschool, activitate pe care o are de ceva timp. Chiar daca a fost acuzata ca și-a ucis soțul, impreuna cu cei doi copii pe care ii are impreuna cu Marian Claudiu Balan, o mama care iși duce copilul acolo spune ca nu o vede in stare sa faca așa ceva și o descrie ca o persoana liniștita.

- Cazul profesorului disparut din Valcea se complica tot mai mult. Anișoara, fosta soție a barbatului susține ca anchetatorii nu au facut verificarile necesare pentru a finaliza procesul, ea avand mai multe probe pe care le prezinta.

- Anișoara, fosta soție a profesorului din Valcea, crede tot mai mult ca antrenorul de șah al fiului cel mare este implicat in dispariția lui Marian Claudiu Balan. Ba mai mult, crede și ca barbatul ar fi avut motive pentru care sa fi facut așa ceva, mai ales ca i-ar fi facut avansuri inca de cand profesorul…

- Anchetatorii au ajuns la concluzia ca intre Marian Claudiu Balan și Anișoara apareau tot fel de discuții in contradictoriu, iar unele dintre ele se transformau in scandaluri in toata regula. S-ar fi ajuns și la momente mult mai tensionate, cand amandoi aruncau unul in altul cu obiecte.

- Anișoara face mai multe acuzații pentru antrenorul de șah. Fosta soție a profesorului il acuza de marturie mincinoasa, iar faptul ca deține un apartament in apropiere casei, poate face ca lucrurile sa fie mai complicate. Acesta ar fi putut trimite mesaje de pe telefonul barbatului disparut catre familie.

- De mai bine de trei ani, Marian Claudiu Balan este de negasit, fosta lui soție și cei doi copii minori fiind acuzați de crima și ca i-au ascuns cadavrul. Profesorul de matematica și Anișoara au divorțat in urma cu ceva timp, proces la care a fost prezent și antrenorul de șah al fiului ei cel mare, Bogdan.